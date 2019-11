Cameroun : les élections législatives et municipales convoquées le 9 février (officiel)

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a publié dimanche un décret convoquant, pour le 9 février 2020, le corps électoral en vue du renouvellement des mandats des 180 députés à l’Assemblée nationale et des 10.590 conseillers municipaux à travers le pays.Cet acte présidentiel vient ainsi mettre un terme aux spéculations, surtout au sein même du système où plusieurs dignitaires plaidaient pour une prorogation des mandats à la Chambre basse et dans les mairies. Pour cette frange des analystes, la priorité devait porter non seulement sur la modification du Code électoral controversé, mais aussi la mise en place des régions prévue par la Constitution de janvier 1996.





Élus pour 5 ans au terme du scrutin couplé du 30 septembre 2013, les parlementaires et élus municipaux ont déjà bénéficié de deux prorogations de mandat, dont la dernière rallonge s’achève le 29 février prochain.