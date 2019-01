Cameroun : les championnats de football de D1 et D2 débutent samedi

Le comité ad hoc de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), en charge de la réflexion sur l’avenir de la Ligue de cette discipline dans le pays (LFPC), a décidé de la reprogrammation, pour samedi prochain, des championnats nationaux de D1 et D2 dont le lancement, prévu le week-end dernier, avait avorté du fait de dissensions entre dirigeants.Au terme de sa première réunion, tenue mercredi dans la capitale, Yaoundé sous les auspices fédéraux, cette instance, nouvellement créée, a pris acte de l’engagement de la Ligue et des représentants des clubs à procéder au démarrage effectif de la saison.

En même temps que la LFPC et le Syndicat des clubs d’élite du Cameroun (SYCEC) se sont engagés à privilégier le dialogue et la concertation pour la résolution d’éventuelles incompréhensions, et à de la retenue dans les prises de parole publique.

Il convient de rappeler que l’organe syndical, à l’origine du mot d’ordre de boycott des championnats de D1 et D2, avait posé, pour préalable au démarrage de la saison, la tenue de l’assemblée générale de la LFPC, que le comité ad hoc vient finalement de faire convoquer le 28 février prochain.

Les choses s’étaient envenimées lorsque le président de la Ligue, Pierre Semengue, a qualifié de «dérives comportementales» les menaces des clubs, accusant leurs dirigeants «de créer un blocage séditieux au sein de la Ligue».

Lundi soir, déjà le président de la FECAFOOT, Seidou Mbombo Njoya, avait donné un délai de 7 jours aux belligérants pour faire démarrer les compétitions organisées par la Ligue au risque de voir son instance prendre des mesures radicales de sauvegarde.