Cameroun : les branchements électriques augmentent de 27,4 %

Au total, 29.487 nouveaux branchements électriques ont été réalisés au Cameroun en 2018, soit une hausse de 27,4 % selon des statistiques contenues dans le rapport d’activités de la société nationale d’électricité du pays, Energy of Cameroon (Eneo).Le nombre de clients actifs est évalué à 1.204.912, soit une croissance de 6,6 % par rapport à l’année dernière. En plus, 7961 clients sont en instance de branchement. Energy of Cameroon (Eneo) a souligné que 89 % de branchements ont été effectués dans les délais, soit une hausse de 15,7 % par rapport à 2018.

En effet, la durée moyenne de réalisation des branchements est passée de 18 jours en 2018 à 4 jours en 2019. En zone urbaine, il fallait 11 jours en 2018 et maintenant 3 jours en 2019.

En zone rurale, les délais sont passés de 29 à 14 jours sur la même période.

La Banque Mondiale (BM) et le gouvernement camerounais se félicitent de l’amélioration de l’offre en électricité notée au Cameroun lors de ces dernières années. Entre 2015 et 2018, celle-ci est passée de 51,1 % à 64 %.