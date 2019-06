Cameroun: le Sénat et l’Assemblée nationale convoqués en session

La deuxième session parlementaire de l’année est convoquée pour le mardi 10 juin 2019 aussi bien pour le Sénat que pour l’Assemblée nationale, dont les enjeux porteront sur le vote des lois favorisant la modernisation des institutions notamment le Code électoral, a appris APA samedi de source officielle.Selon des communiqués parvenus à APA signés par Djibril Cavaye Yeguié et Marcel Niat Ndjifenji respectivement président de l’Assemblée nationale et du Sénat, les députés sont convoqués à la session d’ouverture ce jour à 11 heures à l’hémicycle du Palais de Verres à Ngoa et Kellé à Yaoundé, tandis que les sénateurs sont également convoqués pour le même exercice ce jour à 16 heures au Palais des Congrès, toujours dans la capitale.

Si pour le Sénat cette session ne devrait pas avoir une incidence majeure dans le fonctionnement interne après les élections sénatoriales et l’élection du bureau lors de la session de mars dernier, tel n’est pas le cas pour l’Assemblée nationale dont ce sera la dernière session pour la législature en cours.

En effet, les Camerounais devraient renouveler le mandat des députés et des conseilleurs municipaux lors des élections législatives et municipales couplées prévues en septembre prochain.

« C’est la dernière session pour cette législature. Après le report de dix-huit des législatives et des municipales l’année dernière, on ne peut plus proroger ledit mandat conformément à la loi », a expliqué un analyste politique.

Dans ce contexte, « la loi prévoit que le corps électoral soit convoqué au moins quarante-cinq jours avant la fin du mandat. Or, les dernières élections législatives et municipales ayant eu lieu le 30 septembre 2013, tout laisse croire que le président de la République devrait convoquer le corps électoral au plus tard le 16 août 2019 », a-t-il précisé.