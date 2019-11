Cameroun : le SDF se met en marge de la vie politique (dirigeants)

Le Front social démocratique (SDF), un des principaux partis de l’opposition camerounaise, a annoncé dimanche qu’il se mettait désormais en marge de la vie politique nationale en boycottant le Parlement ainsi que les élections législatives et municipales, convoquées pour le 9 février par décret présidentiel.Joint au téléphone par APA son chargé de la communication, Jean Robert Wafo, a indiqué que cette position «ne changera pas tant qu’il n’y a pas un signal fort du gouvernement, matérialisant les recommandations du Grand dialogue national pour un retour à la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest».

Et de renvoyer aux résolutions déjà publiées à l’issue de la session du Bureau exécutif national (NEC) du 10 août dernier, dans lesquelles le SDF menaçait déjà de se retirer de l’Assemblée nationale et du Sénat et de ne plus participer à aucune session parlementaire, à commencer par celle qui débute mardi prochain.

De même, ladite formation affirmait qu’elle ne participerait à aucune consultation politique tant que le chef de l’État, Paul Biya, ne ramènerait pas la paix dans les deux régions anglophones, sous conflit sécessionniste depuis octobre 2016.

«L’évolution de notre position dépendra de la volonté, clairement matérialisée, du pouvoir à mettre en œuvre les recommandations du Grand dialogue national. On ne voit en effet aucune élection se tenir, en l’état actuel des violences sur le terrain dans les zones anglophones», explique Jean Robert Wafo.

La grande palabre, organisée du 30 septembre au 4 octobre 2019 dans la capitale, Yaoundé avec pour l’objectif affiché de ramener la paix dans les zones en guerre séparatiste, avait notamment préconisé l’octroi d’un statut spécial au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, le rétablissement d’une Chambre des chefs traditionnels ainsi que l’élection de gouverneurs régionaux.

Le SDF compte 18 députés sur 180 de l’Assemblée nationale, 7 sénateurs sur 100 et 826 conseillers municipaux sur 10.590.