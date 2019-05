Cameroun : le dispositif pour la lutte contre Boko Haram sera renforcé (ministre)

Le front contre Boko Haram sera renforcé dans la région de l’Extrême-nord suite à un « regain de forme » de la secte terroriste observé ces derniers temps, a annoncé dimanche le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo, au terme d’une visite dans la quatrième région militaire interarmées.Faisant le point devant la presse de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, le ministre a reconnu que la résurgence des attaques terroristes dans la région de l’Extrême-nord impose le renforcement du dispositif opérationnel.

Soulignant le caractère « sérieux et urgent de la situation à examiner », Joseph Beti Assomo a déclaré que le « regain de vitalité et de forme » de la secte terroriste Boko Haram préoccupe le haut commandant. « Boko Haram semble avoir amélioré son équipement et est à la recherche d’approvisionnement », a relevé le ministre de la Défense (Mindef).

D’après des témoignages concordants, des assauts récurrents des terroristes qu’on disait « militairement affaiblis » imposent une vigilance accrue de la part des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Plus de six attaques ont été enregistrées la semaine dernière, avec un bilan faisant état de cinq morts et d’une cinquantaine de blessés.

Pour renforcer le moral des troupes, « le chef des forces armées – le chef de l’Etat Paul Biya -me charge de vous transmettre ses félicitations et encouragements pour tous les efforts menés en vue de la préservation de l’intégrité de notre territoire », a lancé le ministre de la Défense à l’endroit des soldats.

En dehors des incursions armées dans le territoire camerounais, les terroristes mènent à une allure inquiétante des attaques suicides, des prises d’otages, des incendies des habitations et des rapts de bétail. Autant de méfaits qui provoquent l’augmentation des réfugiés et des déplacés internes.