Cameroun: l’agrément de Bank of Africa déclaré caduc

La Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) a déclaré caduc l’agrément du groupe Bank of Africa (BOA) pour ouvrir une filiale au Cameroun, a appris APA, lundi, auprès du régulateur du secteur bancaire en Afrique centrale.« La caducité de l’agrément de Bank of Africa (BOA) Cameroun a été prononcée par la Commission bancaire lors de sa session du 20 septembre 2018. Les données de cette banque ne sont pas prises en compte dans la note » explique le régulateur dans son rapport 2018 portant sur la politique monétaire dans les six pays de la sous-région : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.

La BOA ne pourra donc plus déployer son enseigne dans le pays malgré l’obtention de l’agrément de la Commission bancaire de l’Afrique centrale en 2016 et dont l’autorisation du gouvernement camerounais remonte au 8 mai 2017.

Cette situation s’explique d’après un responsable de l’Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun (APECCAM) par des « mutations internes que traverse actuellement le groupe bancaire marocain ».

La BOA avait annoncé disposer d’un capital de 10 milliards de francs CFA comme l’exige la réglementation communautaire et entendait déployer une vingtaine d’agences et bureaux au cours des deux premières années d’activité.

Dans cette nouvelle banque, la BOA comptait détenir 76% et les 24% restant devant revenir à des partenaires au rang desquels des investisseurs camerounais.