Cameroun : la SODECOTON a produit 300 000 tonnes en 2018

La Société de développement de coton (SODECOTON) a enregistré une production de 300 000 tonnes en 2018, soit une hausse de plus de 40 000 tonnes par rapport à l’année précédente, a annoncé mardi, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobé.S’exprimant sur la question au lendemain du lancement de l’année agricole 2019, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobé, s’est dit satisfait de ce résultat.

« Pour ce qui est du coton, le bilan est satisfaisant. Nous avons produit plus de 300 000 tonnes en 2018 », a-t-il indiqué.

Cette hausse de la production s’explique, entre autres, par la réorganisation du secteur permettant de réduire des exportations frauduleuses vers le Nigeria voisin, l’amélioration de des méthodes culturales, la mise à la disposition des intrants à l’endroit des producteurs…

Le chiffre d’affaires plafonne au-delà de 150 milliards de FCFA, en augmentation par rapport à l’année dernière où il était de 140 milliards de FCFA.

Une bonne affaire pour plus de 25 000 producteurs encadrés par la SODECOTON sur laquelle repose en grande partie l’économie de la partie septentrionale et est l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois du Cameroun avec plus de 5 000 salariés.

Avec 9 usines d’égrenage, d’une capacité cumulée de 300.300 tonnes et de 2 huileries, d’une capacité de trituration de 375 tonnes de coton graine par jour, la SODECOTON table sur une production 400 000 tonnes en 2021, et 600 000 tonnes à l’horizon 2025.