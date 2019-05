Cameroun : dématérialisation des services de la Caisse de sécurité sociale

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) a franchi un cap dans la dématérialisation et la digitalisation de ses services, en optant pour le paiement électronique des assurés sociaux, a appris APA jeudi auprès de cette entreprise publique.Avec cette numérisation, les cotisations sociales et les allocations familiales se paient par mobile money.

Une innovation matérialisée par la signature d’un double accord de partenariat entre la CNPS et Orange Cameroun et qui concerne deux prestations majeures, en l’occurrence, 41% pour les prestations familiales qui représentent 41% et les pensions vieillesse, invalidité et décès qui couvrent 42% de l’activité.

Saluant des avancées de la CNPS dans le paiement électronique, les responsables de cette entreprise publique ont indiqué qu’actuellement, c’est près d’un millier de clients qui peuvent être payés à travers mobile money.

Au sujet de l’Assurance volontaire, la CNPS compte 161 216 assurés venant des secteurs formel et informel, alors que les récents chiffres de l’Institut national de la statistique (INS) révèlent que 90% des travailleurs du Cameroun exercent dans le secteur informel, c’est-à-dire plus de 15 millions de personnes dépourvues de toute pension retraite.