Cameroun : démarrage mercredi de la 2e édition des journées de l’assurance

La deuxième édition des Journées de l’assurance (JDA) se tient mercredi à Douala sous l’égide de l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC) et avec pour objectif de promouvoir et vulgariser l’assurance auprès du grand public, a annoncé dimanche cette organisation professionnelle.Ainsi jusqu’au 1er juin, l’ASAC va «aller à la rencontre du public, pour lui expliquer et présenter le métier de l’assureur », expliquent les membres du comité d’organisation.

Au cours de cette rencontre avec la presse, l’on a appris que le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est en deçà de 2% d’où l’organisation de ces JDA.

Au programme, il y aura des conférences-débats, foires et expositions et des caravanes, des descentes dans les établissements. Autant d’activités qui permettront aux assureurs de se rapprocher du public afin de leur présenter le bien-fondé de leur produit.

Intitulé « S’assurer avant l’accident », le thème central de cette deuxième édition des JDA vise à démontrer les avantages de la souscription à une police d’assurance en cas de sinistre.

Selon le rapport 2017 de l’ASAC, les vingt-six sociétés d’assurances en activité au Cameroun, vie et dommages, ont généré un chiffre d’affaires de 185,7 milliards FCFA en 2016, en hausse de 1,9% par rapport aux 182,2 milliards FCFA l’année précédent.