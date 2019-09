Cameroun : début du championnat de football le 18 octobre

Le championnat national de football du Cameroun débutera le 18 octobre prochain, a appris APA auprès du Comité technique transitoire (CTT) de la Ligue de football professionnel (Lfpc).Cette annonce intervient alors que, jeudi dernier, cette instance mise sur pied par la Fédération camerounaise de la discipline (Fecafoot), a remis une somme de 4 millions FCFA représentant des «chèques de pré-saison», à chacun des 18 clubs de l’élite, soit un total de 72 millions FCFA.

Il s’agit, note-t-on, d’un nouveau palier dans la guerre de légitimité que se livrent l’instance fédérale et la Lfpc, laquelle est sous le coup d’une «suspension avec effet immédiat» prononcée le 22 août par le bureau exécutif de la Fecafoot, dont elle est un démembrement, pour «violation grave de ces obligations».

Le CTT, qui jusqu’au 31 août 2021 a en charge l’organisation des championnats nationaux de D1 et D2, tâche jusque-là dévolue à la Ligue, jouit manifestement de l’adhésion du Syndicat des clubs d’élite du Cameroun (Sycec) et vient de remporter une manche décisive sur le président de la Ligue, Pierre Semengue, qui a récemment affirmé qu’il restait en poste «jusqu’au 27 juillet 2020», date de la fin de son mandat.

Dans sa détermination à ne pas céder ce général de l’armée à la retraite, dans un communiqué de presse publié mercredi à l’intention des clubs, indique avoir «saisi les instances juridictionnelles compétentes en matière de gestion de ce type de litiges» et dit attendre, «sereinement le verdict des instances sus-évoquées».

Pierre Semengue a par conséquent invité les dirigeants de clubs, les joueurs et tous les acteurs du football professionnel «à demeurer sereins et de ne pas se laisser distraire par les manœuvres de ceux pour qui les intérêts égoïstes, la violation des textes et la défiance vis-à-vis de l’autorité étatique, constituent un mode de fonctionnement».

Le patron de la Ligue a par conséquent demandé à ses correspondants de «continuer leur préparation pour la saison 2019/2020 qui sera lancée aussitôt que la vérité et la justice seront établies conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur au Cameroun».