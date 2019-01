Cameroun : Coton et New star éliminés de la coupe de la CAF

Les deux derniers représentants du Cameroun en compétitions africaines de clubs, en l’occurrence Coton sport de Garoua et New star de Douala ont été éliminés dimanche au terme des matches retours de la coupe des Confédérations africaines de football (CAF) qualificatifs pour la phase de poules.New star de Douala qui recevait Gro Mahia du Kenya au stade omnisports de Limbé a concédé un match nul 0-0, insuffisant pour poursuivre la compétition, car ayant été battu au match aller 1 but contre 2 la semaine dernière à Nairobi.

Malgré une domination des locaux, ses attaquants ont manqué une demi-douzaine d’occasions nettes de but qui auraient pu permettre à New stars de renverser la vapeur.

Au stade Baba Yara de Kumasi au Ghana, Asante Kotoko, vainqueur à l’aller à Yaoundé sur le score de 3 buts à 2, a confirmé sa suprématie sur Coton sport de Garoua en s’imposant dimanche sur le score de 2 buts à 1.

Avec quatre représentants en départ, le Cameroun sort bredouille de la compétition avant la phase de poules, aussi bien en ligue des champions qu’en coupe de la CAF.

Après le dernier sacre d’un club camerounais en coupes africaines de club il y a près de 40 ans, c’était Union sportive de Douala en coupes des coupes contre Stationary star du Nigeria en 1981, il faudra attendre l’année prochaine pour voir si le signe indien sera brisé.