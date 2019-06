Cameroun : confusion autour de la célébration de la fin du Ramadan

La Commission nationale du croissant lunaire (ACIC) du Cameroun a, par voie de communiqué, informé la communauté musulmane du pays que la fête marquant la fin du Ramadan aura lieu le mercredi 5 juin, dans un contexte de confusion générale entretenue par d’autres associations de la même confession religieuse.Selon cet organisme, le seul reconnu par les pouvoirs publics, cette programmation des festivités, tient compte de ce que la lune n’avait pas encore été aperçue dans le pays lundi, jour de la signature de son communiqué.

Cette précision, loin de rassurer, est venue en rajouter à la cacophonie entretenue depuis quelques jours sur le sujet.

Depuis dimanche en effet, la communauté musulmane du Mfoundi, du nom du département qui abrite la capitale, Yaoundé, a adressé au sous-préfet de la circonscription son «programme de la prière» portant sur le même événement, qui sera dite mardi par l’imam de la mosquée centrale numéro 1 de la ville.

Pour ne rien arranger, depuis le 27 avril, le Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COCIMAI) a informé la communauté la communauté musulmane du pays de ce que le 1er jour de jeûne du Ramadan étant le 6 mai et le dernier jour le 4 juin, l’Aïd-el-fitr allait être célébré le lendemain «pour le Cameroun et le reste du monde».

Face à la cacophonie, l’ACIC, seule organisation reconnue par le gouvernement a, pendant le dernier week-end, publié une vigoureuse mise au point, appelant «à la vigilance de la communauté musulmane contre des individus ou des organisations qui diffuseraient des informations en marge de la Commission nationale».