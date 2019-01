Cameroun : cinq centrales syndicales de transport en grève dès lundi

Cinq centrales syndicales de transport desservant les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena, menacent d’arrêter leurs activités dès lundi prochain pour dénoncer des tracasseries dont elles sont victimes, aux termes d’un préavis de grève adressé au Premier ministre Joseph Dion Ngute, et dont APA a obtenu copie jeudi.Il s’agit de la Confédération générale des syndicats des transporteurs du Cameroun (CGSTC), du Syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun (SNTRC), du Syndicat national autonome des transporteurs routiers du Cameroun (SYNATROCAM), du Réseau professionnel des transporteurs routiers du Cameroun (REPTROC) et de l’Organisation patronale des syndicats des transporteurs routiers et auxiliaires du Cameroun (OPSTAC).

Ce préavis, signé par les plus importantes centrales syndicales du transport routier du pays, est motivé par la concurrence déloyale des Français et Chinois, les tracasseries des services mixtes de contrôle et le non-respect des contrats par certains opérateurs économiques.