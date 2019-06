Cameroun : 22 morts dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation, survenu dans la localité de Lagoué (ouest) sur l’axe reliant Douala à Bafoussam, a fait 22 morts et 16 blessés, selon un bilan provisoire.D’après des témoins, le drame a eu lieu dimanche, quand un bus de transport interurbain de l’agence « Sincérité voyages », en provenance de Bafoussam, la capitale régionale de l’ouest, est entré en collision avec un camion.

Les blessés ont aussitôt été transportés dans divers hôpitaux où ils ont été pris en charge. A en croire des sources hospitalières, le bilan de l’accident pourrait s’aggraver puisque le pronostic vital de trois personnes est toujours engagé.

En attendant les résultats de l’enquête de la Police et la Gendarmerie, l’excès de vitesse serait la principale cause de cet accident même si la pluie tombait dru au moment du drame.

Cet accident est le plus meurtrier au Cameroun depuis le début de l’année. Selon le ministère des Transports, les accidents de la circulation sont la troisième cause de mortalité dans le pays avec une moyenne de 1200 décès par an.