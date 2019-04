Cameroun : 15 milliards F CFA de recettes pour le Port de Kribi

Le Port autonome de Kribi (Pak), inauguré l’année dernière, annonce dans un communiqué reçu jeudi à APA, avoir mobilisé 15 milliards F CFA de recettes en enregistrant 330 escales de navire, 200 000 conteneurs et 423 000 tonnes de bois manutentionnés.«Entre mars 2018 et mars 2019, le Port de Kribi a enregistré 330 escales de navire, 200 000 conteneurs et 423 000 tonnes de bois manutentionnés », renseigne le communiqué.

Selon Patrice Melom, le Directeur général du Pak, « au regard de ce qui se passe sur le terrain, nous sommes en droit d’attendre que les résultats de cette année soient encore meilleurs ».

Le transbordement concentre 95 % des activités de ce complexe portuaire doté de trois terminaux, notamment le terminal polyvalent et celui pour les conteneurs.

La direction générale ainsi que des opérateurs portuaires estiment que, pour cette première année d’exploitation, le bilan est globalement satisfaisant.