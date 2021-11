Burundi : la Bad finance un projet d’accès à l’énergie

La Banque africaine de développement (Bad) et le gouvernement du Burundi ont conclu un accord pour le financement de la phase 1 du Projet d’accès à l’énergie.La Bad réaffirme son engagement en faveur du Plan national de développement 2018-2027 élaboré par le gouvernement burundais. L’institution financière panafricaine vient d’octroyer un montant de 29 millions de dollars sous forme de don au projet national d’accès à l’énergie.

L’accord a été scellé le 16 novembre dernier à Bujumbura à l’occasion d’une rencontre officielle entre la directrice générale du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est, Mme Nnenna Nwabufo, et le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification économique, M. Domitien Ndihokubwayo.

Saluant le don de la Banque, M. Ndihokubwayo a indiqué que la phase I du Projet d’accès à l’énergie bénéficiera à la population mais aussi au développement du secteur privé.

« La Banque africaine de développement est une fois de plus heureuse d’enrichir la liste des accords signés avec le Burundi », a déclaré, de son côté, Mme Nwabufo. Elle a ajouté que l’appui de son institution ne se limitera pas au secteur de l’énergie et qu’il prendra aussi en compte l’agriculture et la création d’emplois pour les jeunes dans les années à venir.