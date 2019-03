Burkina: Thomas Sankara immortalisé à travers un monument à Ouagadougou

La nation burkinabé a rendu hommage à l’un de ses dignes fils, le capitaine Thomas Sankara assassiné le 15 octobre 1987 en inaugurant samedi à Ouagadougou, un mémorial à son nom, a constaté APA.Selon le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, l’inauguration de la statue de Thomas Sankara consiste à rendre hommage au leader de la Révolution burkinabé et de ses douze compagnons tombés avec lui le 15 octobre 1987.

Le chef de l’Etat burkinabè, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration, samedi, avait à ses côtés, le parrain du mémorial Thomas Sankara, l’ex- président du Ghana, Jerry John Rawlings.

M. Kaboré a souligné qu’à travers cette cérémonie, le père de la Révolution renait au Conseil de l’Entente (au cœur de Ouagadougou), un lieu symbolique de la capitale burkinabé.

«Cela fait trente-deux ans que le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons sont tombés sur ces lieux et la recherche de la justice est toujours en cours et nous souhaitons que la lumière soit faite sur cette affaire», a-t-il relevé.

Le président du Faso a signalé que la statue qui fait partie d’un vaste projet architectural permettra de préserver et diffuser l’héritage de Thomas Sankara à travers le monde.

Le monument du héros de la Révolution (Thomas Sankara) est une statue géante de cinq mètres le symbolisant, entièrement réalisé en bronze patiné à partir de la technique de la cire perdue.

Elle est montée sur un socle en béton de trois mètres de haut en forme pyramidale, à quatre faces comportant chacune trois des douze bustes en «haut relief» symbolisant les douze camarades fauchés avec le père de Révolution burkinabé en bronze patiné et réalisé à partir également de la cire perdue.

Le capitaine Thomas Sankara (président du Faso de 1984 à 1987) et ses douze compagnons ont été tués le 15 octobre 1987, lors du coup d’Etat qui a propulsé l’ex-président Blaise Compaoré au pouvoir.