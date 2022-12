Burkina : « Nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient dans mon pays » (Premier ministre)

Le chef du gouvernement de Transition a accordé une interview à la chaîne russe, Rt France, au cours d’une « visite secrète » à Moscou. Diffusée ce mardi 20 décembre 2022, il a appelé au renforcement des relations entre les deux pays et invité la Russie à s’engager plus dans la lutte contre le terrorisme au Burkina.Le Burkina Faso souhaite que la Russie devienne « un allié » dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, « comme tous nos partenaires », a affirmé Me Apollinaire Kyelem de Tambèla. Il a dit avoir rencontré plusieurs personnalités russes avec qui il a parlé de lutte contre les groupes armés djihadistes qui écument le pays depuis plus de sept ans.

« Actuellement la priorité des priorités c’est le domaine sécuritaire, donc nous en avions discuté. Nous espérons que d’ici quelques temps seulement nous allons gérer ce problème mais au delà de ça il faut que nos relations se poursuivent », a indiqué le Premier ministre.

Au-delà de la question sécuritaire, Me Kyelem de Tembela a insisté sur le renforcement des « relations de coopération dans tous les domaines possibles entre la Russie et le Burkina Faso ».

Il a énuméré, entre autres, les échanges commerciaux, de la culture, des transports, de la santé… « Nous aimerions que ces relations se renforcent davantage, c’est la raison de ma présence ici à Moscou », a-t-il expliqué.

Il a regretté que les relations entre les deux nations se soient détériorées après la chute de l’union soviétique mais aussi le changement de régime au Burkina, en référence à l’assassinat de Thomas Sankara en octobre 1987.

« Sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l’union soviétique et le Burkina Faso (…). La compagnie soviétique aeroflotte venait à Ouagadougou et tout ça s’est arrêté. Il y avait une ambassade, un centre culturel soviétique au Burkina Faso et à un moment donné, tout cela s’est arrêté », a détaillé Apollinaire Kyelem de Tambela qui a plaidé surtout pour une réactivation des relations entre ces deux nations.

Appolinaire Kyelem de Tembela a estimé que la Russie est une grande nation alors qu’elle est « pratiquement inexistante » au pays des hommes intègres.

« Nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays parce qu’il y a une expérience de la Russie et nous aimerions qu’elle partage cela avec nous », a-t-il laissé entendre.

La sortie du Premier ministre intervient alors Ouagadougou est le théâtre de plusieurs manifestations, réclamant des relations plus poussées avec Moscou depuis le 30 septembre, marquant la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré.