Burkina : le sort de Kamou Malo divise le milieu du foot

Le président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) n’envisage pas de renouveler le contrat du sélectionneur de l’équipe nationale masculine qui expire le 28 février prochain.Dissonance à la Fédération Burkinabè de Football (FBF). Dans un communiqué daté du 12 février 2022, l’instance faîtière a annoncé que les contrats du coach Kamou Malo, de ses adjoints Firmin Sanou et Alain Ablassey Nana, et de l’entraîneur des gardiens de but Sa Brama Traoré ne seront pas prolongés.

Au cours d’une rencontre tenue le même jour, Lazare Banssé, le président de la FBF, a néanmoins « salué le travail » de ce staff technique. Nommé en juillet 2019, Kamou Malo n’a perdu que deux rencontres officielles.

Sous sa férule, les Étalons ont raté de peu les barrages de la Coupe du monde 2022 et atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Opposé au Cameroun pour la petite finale, le Burkina s’est incliné aux tirs au but après avoir mené trois à zéro au terme de la première période.

Ce beau parcours, avec une équipe en reconstruction, a été sanctionné d’un match amical contre la Belgique le 29 mars 2022. Compte tenu de tous ces éléments, des membres de la FBF se démarquent et demandent la convocation d’une réunion du Comité exécutif pour « statuer sur toutes les préoccupations actuelles du foot (burkinabè) et faire le bilan de la Can 2021 ».

Dans une lettre adressée ce 14 février 2022 au président de la FBF, le Comité exécutif dans lequel siège notamment l’ancien international Alain Traoré, grand-frère de Bertrand, le capitaine des Étalons, a fustigé « les décisions unilatérales » et sans « fondement juridique » de Lazare Banssé à qui on reproche une « gouvernance personnalisée ».