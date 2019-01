Burkina: le nouveau ministre de la défense mise sur la confiance des populations

Le nouveau ministre de la Défense, Moumina Chériff Sy a affirmé, vendredi à Ouagadougou, que l’armée burkinabè doit gagner la confiance des populations, lors de son installation officielle.Selon M. Sy, l’armée burkinabè est une « institution regorgeant de ressources humaines de qualité pour relever tous les défis qui s’imposent à elle ».

Le nouveau ministre en charge de la Défense promet «de continuer toujours à relever le plus grand défi qui est le nôtre, c’est-à-dire notre engagement, notre capacité à rassurer les populations que l’Etat est à même de garantir leur sécurité».

Depuis plus de trois ans, le Burkina Faso est confronté à la multiplication des attaques terroristes qui ont fait au moins 300 victimes, parmi les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les civils.

Le nouveau ministre de la Défense, Moumina Chériff Sy est un journaliste de formation. Il a dirigé le Conseil national de la Transition (CNT) durant une année, juste après l’insurrection populaire d’octobre 2014.

Précédemment Haut représentant du président du Faso, il a été nommé hier jeudi, en remplacement de Jean Claude Bouda dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Christophe Dabiré.