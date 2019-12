Burkina : l’Armée «neutralise» une vingtaine de terroristes

Une vingtaine de terroristes ont été «neutralisés (abbatus)» et plusieurs autres blessés, suite à la riposte d’une l’attaque de positions militaires situées au Nord et au Nord-ouest du Burkina Faso, annonce un communiqué de l’armée burkinabè reçu mercredi à APA.Selon le communiqué, l’attaque qui a eu lieu mardi aux environ de 2h du matin a ciblé «simultanément les détachements militaires de Toeni (province du Sourou) et Bahn (province du Loroum)».

Toutefois, souligne le communiqué signé du Directeur de la communication et des relations publiques des armées, «la vigoureuse contre-attaque des unités a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de blesser plusieurs autres».

Des munitions, une dizaine motos et divers autres matériels ont également été saisis sur les assaillants, ajoute le communiqué avant de déplorer la mort de trois soldats et les blessures de sept autres.

En «s’inclinant devant la mémoire des soldats tombés, le Chef d’Etat-major Général des armées présente ses sincères condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés», indique le communiqué qui se félicite de «l’engagement sans faille des unités qui se battent au quotidien pour assurer la quiétude des vaillantes populations».

Le Burkina Faso fait face, depuis plus de trois ans, à des attaques terroristes ayant fait des pertes en vies humaines aussi bien au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) que des populations civiles.

La riposte des FDS ces derniers temps a permis de «neutraliser» des terroristes et de saisir un nombre important d’armes, de matériels et de minutions, dans le camp des terroristes.