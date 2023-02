Burkina : L’armée accusée d’avoir tué des civils dans l’Est

Une douzaine de personnes dont des femmes ont été la cible de tirs d’une unité d’escorte de l’armée.Une unité des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui escortait un convoi de la mine de Boungou, a ouvert le feu sur des populations civiles dans le village de Sakoani, dans l’Est du pays, ont accusé plusieurs sources.

Les circonstances du drame n’ont pas encore été élucidées mais le bilan fait état d’au moins 12 personnes dont trois femmes et un bébé, ont précisé nos sources.

Les unités de sécurité des convois du producteur d’or canadien Semafo sont régulièrement accusées d’exactions par les organisations de droits de l’homme.

« A chaque passage de l’escorte de la mine de Boungou, c’est l’angoisse et des incidents à répétition. On peut soupçonner certains de complicité avec les groupes jihadistes, mais il est impossible de penser que tout le monde est faux et sans sommation, on impose un autodafé à chaque escorte », s’est indigné un habitant de la localité qui a requis l’anonymat.

Un convoi des travailleurs de la mine avait subi une attaque terroriste le 6 novembre 2019. Au moins 38 personnes avaient été tuées et les activités de la mine d’or s’étaient arrêtées avant de reprendre en février 2020.

Au mois de novembre, le Haut-commissariat des Nations unies aux droits humains (HCDH) avait saisi les autorités burkinabè sur des allégations d’exactions commises par le 14e régiment interarmes contre les civils dans la province du Soum (nord). A l’époque, le gouvernement avait rejeté ces accusations.

En janvier dernier, le Collectif contre l’Impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) avaient accusé des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) d’avoir tué une trentaine de civils à Nouna, une ville de la Boucle de Mouhoun. Le gouvernement avait annoncé une enquête pour élucider cette affaire.