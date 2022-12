Burkina : La Coordonnatrice de l’Onu a quitté le pays

Les Nations unies ont regretté la décision du gouvernement burkinabè d’expulser Barbara Manzi.La Coordonnatrice du Système des Nations unies a quitté le territoire burkinabè dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre 2022, a appris APA de sources concordantes.

Un fonctionnaire onusien a expliqué que Barbara Manzi s’est rendue à l’aéroport en compagnie de représentants d’agences de l’Onu et d’officiels burkinabè.

« L’avion à bord duquel Mme Manzi devait voyager est arrivé dans la nuit. Je pense qu’il a été affrété par l’Onu. Il a redécollé plus tard au petit matin », a précisé à APA une source basée à l’aéroport international de Ouagadougou.

Barbara Manzi a été déclarée, vendredi 23 décembre 2022, persona non grata au Burkina Faso. Le gouvernement lui a reproché sa « décision unilatérale » de faire évacuer le personnel non essentiel du Système des Nations unies et ses liens supposés avec des « chefs terroristes » dans le pays.

Ce samedi matin, l’Onu a regretté la décision du gouvernement burkinabè qui, selon elle, n’est pas habilité à prendre une telle sanction.

Barbara Manzi a été nommée en août 2021 par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Elle assurait aussi le poste de Coordonnatrice de l’action humanitaire au Burkina Faso.