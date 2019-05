Burkina: Ibn Chambas « condamne » l’attaque contre une église qui a fait 6 morts

Le Chef de Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, a condamné dans une note parvenue dimanche soir à APA l’attaque perpétrée dans la matinée contre une Eglise à Dablo, dans la région du centre-nord du Burkina Faso,Au cours de cette attaque, « six personnes ont été tuées, parmi lesquelles le prêtre de l’Eglise », a déploré le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, qui « présente ses plus profondes condoléances aux familles des victimes, au peuple et au Gouvernement Burkinabé ».

Par ailleurs, Mohamed Ibn Chambas appelle les autorités du Burkina à ne ménager aucun effort pour identifier et rapidement traduire en justice les auteurs de cette attaque.

Il encourage également les autorités à « prendre les mesures indispensables » pour éradiquer cette violence qui « meurtrit » le pays, souligne le document, tout en réitérant la « détermination » du système des Nations Unies et de la communauté internationale à continuer d’apporter le soutien nécessaire au Burkina Faso.