Burkina : Formation des nouveaux VDP

Il a affirmé que le processus de formation est en cours pour les VDP nationaux et prendra fin d’ici à quelques semaines.

Pour ce qui est des VDP communaux, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu’ils ont déjà été installés et une bonne partie équipée.

« Nous les (VDP) assurons que nous les équiperons, nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leur tâche », a rassuré le président de la transition.

Le gouvernement a lancé, en octobre 2022, le recrutement de 50 000 supplétifs civils de l’armée dont 35 000 à vocation communale et 15 000 nationaux. Il a reçu la candidature de plus de 90 000 personnes, a rapporté en novembre dernier, la Brigade de veille pour la défense de la patrie (BVDP).

Le capitaine Ibrahim Traoré a loué cet « élan patriotique ». « Nous ne saurons les saluer et je puis vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle dans cette guerre », a ajouté le chef de l’Etat.

En décembre, le Parlement de la Transition a adopté l’unanimité, une nouvelle loi sur les supplétifs civils. Celle-ci prend en compte les VDP nationaux en élargissant sur champ d’actions et donne un cadre juridique à la BVDP, en tant qu’organe central d’administration de ces supplétifs de l’armée.