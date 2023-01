Burkina Faso : Alexis Ouédraogo, nouveau représentant de Sitarail

Alexis Ouédraogo était jusqu’à sa nomination, le Coordonnateur des Services de Sitarail, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.Alexis Ouédraogo est depuis le 1er janvier 2023, le nouveau représentant de Sitarail au Burkina Faso. Il remplace à ce poste Lazare Banssé, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Diplômé en droit public de l’Université Mohamed I d’Oujda, au Maroc, en Droit des Affaires de l’Université de Ouagadougou et en Administration des services financiers de l’Ecole nationale des Régies financières (ENAREF) du Burkina Faso, Alexis Ouédraogo a débuté sa carrière professionnelle dans l’administration publique burkinabè avant d’intégrer Sitarail en 2007.

Il y occupa successivement les postes de Chef du département juridique, directeur des Approvisionnements et marchés, puis de Coordinateur des Services de Sitarail à Bobo Dioulasso. C’est donc un cheminot comptant 16 années de carrière au sein de l’entreprise à des postes importants, qui vient d’être porté à cette fonction.

« Cette nomination s’inscrit dans le cadre de notre politique de valorisation des compétences internes à Sitarail. Cadre compétent et expérimenté, Alexis Ouédraogo apportera sa contribution à la consolidation des acquis de l’entreprise. Je remercie son prédécesseur,

Lazare Banssé, pour toutes les actions réalisées, le travail accompli et son investissement personnel durant la dizaine d’années passée à Sitarail », a indiqué Quentin Gérard, Directeur Général de Sitarail.

« Je suis honoré par cette nomination et mesure l’ampleur de la tâche qui est désormais la mienne. Je sais pouvoir compter sur l’attachement à leur outil de travail qui caractérise les cheminots, pour mener à bien ma nouvelle mission », a déclaré Alexis Ouédraogo.

A propos de SITARAIL

SITARAIL est la filiale de Bolloré Africa Logistics opérant les chemins de fer en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Elle a son siège social à Abidjan, en Côte d’Ivoire et une Représentation Nationale au Burkina Faso. La société est concessionnaire de l’exploitation du réseau ferroviaire entre ces deux pays depuis août 1995. Fleuron du transport ferroviaire en Afrique

de l’Ouest, SITARAIL transporte en moyenne 1 000 000 de tonnes de fret chaque année. Avant l’apparition de la COVID-19, l’entreprise transportait annuellement 200 000 voyageurs entre Abidjan et Ouagadougou. Elle emploie en moyenne 1 500 collaborateurs et constitue, grâce à ses actions en faveur de la santé, de l’éducation et de l’environnement, un vecteur essentiel de développement socio-économique et d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

