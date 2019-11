Burkina: des agents de santé entament dix jours de grève

Des agents de santé, à l’appel de leurs syndicats, ont entamé, mercredi, dix jours de grève sur toute l’étendue du territoire national, appris APA de source syndicale.Selon le préavis de grève parvenu à APA et portant les signatures de quatre responsables syndicaux, cette grève va du mercredi 20 novembre à 7 heures au samedi 30 novembre à 7 heures.

Les responsables syndicaux dénoncent, entre autres, une «inertie du ministère de la Santé» dans la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, ainsi que la non-régularisation «des retenues abusives sur les salaires».

La correspondance souligne que cet arrêt de travail vise à «exiger des réponses concrètes et diligentes à leurs attentes soumises depuis le mois d’avril».

Les signataires du document sont les responsables du Syndicat des médecins du Burkina (SMB), du Syndicat des sages-femmes et maïeuticiens et accoucheuses du Burkina (SYSFMAB), du Syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina (SAIB) et du Syndicat des travailleurs de l’administration hospitalière et des services de santé (SYNTAHSS).