Burkina: course contre la montre pour sauver huit mineurs

La lenteur des opérations de sauvetage ne donne presque plus d’espoir aux familles des disparus.Huit mineurs: six burkinabé, un Zambien, et un Tanzanien sont toujours bloqués depuis el 16 avril 2021 à la mine de zinc de Perkoa, dans la région du Centre-Ouest.

Ces huit mineurs ont été piégés par les fortes pluies de ces derniers jours. Malgré les opérations de sauvetage en cours depuis le 21 avril, ils sont toujours coincés à la deuxième chambre de la mine.

Les opérations de pompage se poursuivent toujours mais l’espoir de les retrouver en vie s’amenuise de jour en jour.

Les familles des victimes désespérées, pointent du doigt la lenteur des opérations. Elles demandent l’aide internationale et ont même décidé de porter plainte contre X. En attendant, quatre sociétés participent aux opérations de secours avec l’espoir de les retrouver en vie.