Burkina: Akufo-Addo parlait de Wagner «au conditionnel» (diplomate)

Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra pour « consultation ».Le gouvernement burkinabè a désapprouvé, ce vendredi 16 décembre, les propos du président ghanéen, Nana Akufo-Addo sur les supposés liens du Burkina Faso avec la société paramilitaire russe, Wagner, a rapporté le ministère des Affaires étrangères.

Lors du sommet Etat-Unis-Afrique tenu récemment à Washington, le chef de l’Etat du Ghana a accusé le Burkina Faso d’avoir fait appel à Wagner dans la lutte contre les groupes terroristes, en lui offrant en contrepartie une mine d’or.

L’ambassadeur du Ghana à Ouagadougou, Boniface Gambila Adagbila a été convoqué à « une audience urgente ». Il a été reçu par le ministre délégué à la Coopération régionale, Jean Marie Traoré.

Le diplomate ghanéen a indiqué que cette sortie de son président ne visait pas à condamner le Burkina Faso, ni à semer le doute dans les esprits, mais l’intention était surtout d’attirer l’attention des partenaires afin de susciter un grand intérêt à l’endroit de ce pays d’Afrique de l’Ouest en proie à des attaques jihadistes.

« Les propos du président ghanéen étaient au conditionnel », a insisté M. Adagbila.

Quant à lui, le ministre délégué à la Coopération régionale a rappelé les liens historiques et de fraternité entre les deux pays, affirmant que le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités burkinabè sur la question sécuritaire afin d’avoir les « bonnes informations ».

« Il aurait été plus intéressant d’initier un dialogue entre les pays africains participants et non participants en prélude à ce sommet des États-Unis Afrique », a indiqué M. Traoré.

Lui et son hôte ont reconnu la nécessité pour les pays africains, en particulier ceux de la sous-région, de renforcer davantage leurs liens de solidarité et confraternité.