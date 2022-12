Burkina : Acquisition de 15 cliniques mobiles pour les personnes éloignées

Elles offriront des soins de santé spécifiques administrés uniquement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.Le gouvernement a approuvé, ce vendredi 16 décembre, en Conseil des ministres, l’acquisition de 15 cliniques mobiles, au titre du ministère de la Santé.

Ces cliniques mobiles vont améliorer l’accessibilité géographique et financière des populations notamment les couches les plus vulnérables à un certain nombre de services de santé spécifiques qu’on ne pouvait avoir qu’à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, a expliqué le ministre Robert Lucien Kargougou.

« Une femme qui se trouve dans la commune de Solenzo, par exemple, peut bénéficier d’une mammographie à l’effet de dépister des modules qui pourraient faire l’objet de cancer du sein avec une prise en charge », a indiqué le ministre Dr Kargougou.

Pour le gouvernement, les cliniques mobiles vont rapprocher les services de santé des patients et faciliter leur prise en charge.

En raison de l’insécurité, près 200 centres de santé sont fermés et plus de 400 fonctionnent à minima, affectant plus de 2 millions de burkinabè.