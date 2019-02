Buhari tient un conseil de sécurité avec gouverneurs et officiers

Le président nigérian, Muhammadu Buhari a présidé, mardi, une réunion avec des gouverneurs d’État et des chefs de la sécurité sur la situation sécuritaire du pays à quelques jours des élections du 23 février 2019.Kashim Shettima, Nasir El-Rufai et Bindo Jibrilla gouverneurs des États de Borno, de Kaduna et d’Adamawa ont pris part à la rencontre qui s’est tenue au Palais présidentiel à Abuja.

Selon le Gouverneur El-Rufai, qui s’est exprimé au terme de la réunion, le bilan du récent attentat dans l’État de Kaduna s’est alourdi, indiquant que plus de 100 personnes avaient été tuées.

Il a ajouté que les efforts déployés par les agences compétentes de l’Etat ont donné des résultats positifs, avec à la clé, l’arrestation de suspects liés à l’attentat.

Pour sa part, le Gouverneur Shettima a rassuré qu’il est prêt à mettre plus de moyens pour accentuer la lutte contre le terrorisme dans le nord-est du pays.

Il s’est engagé à retourner à Gamboru Ngalla où son convoi a été attaqué récemment par des éléments de Boko Haram.

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le Général Abayomi Olonisakin, le lieutenant-général Tukur Buratai, le chef d’état-major de la marine, le vice-amiral Ibok Ekwe, le chef d’état-major des forces aériennes, le Maréchal Sadique Abubakar entre autres ont assisté aussi à la rencontre.