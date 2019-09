Budget ivoirien: plus de 3 132 milliards Fcfa mobilisés au 1er semestre 2019

Le budget de l’Etat ivoirien ressort au premier semestre 2019 un état de 3 132,2 milliards Fcfa mobilisés au titre des ressources pour une prévisions de 3345,9 milliards Fcfa soit un taux de réalisation de 93,6%, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré.« A fin juin 2019, l’exécution du budget fait état de 3132,2 milliards Fcfa mobilisés au titre des ressources pour une prévisions de 3345,9 milliards Fcfa soit un taux de réalisation de 93,6% », a précisé M. Touré après un Conseil des ministres à Yamoussoukro.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, a fait observer que ce résultat « s’explique essentiellement par un niveau moindre que prévu de mobilisation sur les marchés monétaires et financiers ».

Ces réalisations, dira-t-il, sont « constituées de 1809 milliards Fcfa de recettes fiscales, 68,4 milliards Fcfa de recettes non fiscales, 657,9 milliards Fcfa d’emprunts sur les marchés monétaires et financiers, 531,2 milliards Fcfa de ressources extérieures et 65,7 milliards Fcfa de ressources de trésorerie ».

Les dépenses exécutées à fin juin 2019, quant à elles, s’élèvent globalement à « 3211,4 milliards Fcfa pour une prévision de 3153,3 milliards Fcfa, soit un taux d’exécution de 101,8% », a ajouté le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Pour l’Etat ivoirien l’exécution du budget au terme du premier semestre fait ressortir un niveau de mobilisation des recettes fiscales « en ligne avec les objectifs, une maîtrise des charges de fonctionnement global des prévisions et un niveau satisfaisant d’exécution ».