Bruno Koné explique en France les potentialités ivoiriennes en matière d’urbanisme

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné prend part à la 2è édition des Journées économiques de la Côte d’Ivoire à Bordeaux (France) dénommées Ivoir-Bordeaux 2019, où il a expliqué les potentialités du pays dans les domaines du foncier, du logement et de l’urbanisme, rapporte une note d’information, transmise, mercredi à APA.Selon Bruno Koné « la part importante du Foncier et de l’Habitat dans l’attractivité économique d’un pays n’est plus à démontrer. C’est la raison pour laquelle le gouvernement, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, s’emploie à créer les conditions d’un écosystème attrayant en matière de foncier, de logement et d’urbanisme ».

A la tribune de ces rencontres annuelles de l’Association des Ivoiriens de Gironde, le ministre Bruno Nabagné Koné a fait savoir que de nombreuses réformes sont entreprises afin de « moderniser et de redynamiser le secteur et d’offrir aux potentiels investisseurs et acheteurs immobiliers en Côte d’Ivoire, toutes les garanties nécessaires pour la réalisation de leurs projets ».

Ouvertes mardi, ces journées qui visent à promouvoir l’image de la Côte d’Ivoire et d’œuvrer à son rayonnement aux plans économique, touristique et culturel, et qui s’achèveront vendredi, sont « un cadre de rencontres et de partenariats d’affaires entre des acteurs institutionnels et des professionnels Français et Ivoiriens, autour de questions liées aux investissements et à la promotion économique de façon générale », indique-t-on.

De ce fait, l’association AKWABA sert de pont entre tous les acteurs économiques et potentiels investisseurs (ivoiriens, français et/ou amis de la Côte d’Ivoire), en France et leurs homologues résidant en Côte d’Ivoire, grâce à des projets de développement et de coopération internationale, des actions sociales, culturelles et humanitaires.