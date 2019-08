Brexit: Merkel juge possible un accord avec Boris Johnson dans les 30 jours

La chancelière allemande Angela Merkel a jugé possible de parvenir dans les « 30 jours » à un accord négocié pour une sortie de la Grande-Bretagne de l’UE contournant le blocage autour du mécanisme de « filet de sécurité », en recevant mercredi son homologue britannique Boris Johnson.

Ce mécanisme controversé a été jusqu’ici conçu comme police d’assurance jusqu’à ce que le Royaume-Uni et les 27 trouvent une solution pour définir leurs relations futures et ce dans un délai de deux ans. « Mais on peut-être y arriver dans les 30 prochains jours, pourquoi pas? » et alors le filet de sécurité serait inutile, a dit Mme Merkel, en appelant à « faire des efforts pour y parvenir ».