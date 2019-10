Brazzaville tient sa première foire des métiers de la mode

La première foire des métiers de la mode de Brazzaville a démarré, vendredi, à l’initiative de l’Association Mode 242 (FDMX2) pour informer et former les jeunes sur les différents métiers de la mode.Selon la promotrice de cette foire et présidente de l’Association mode 242, Sakia Lékoundzou, « le but de cet évènement est de faire connaitre aux populations que la mode est en relation avec beaucoup de secteurs dont, entre autres, les métiers de l’agriculture, du pétrole, les finances ». « C’est important que la population congolaise, notamment les jeunes, s’imprègne des relations de la mode avec d’autres secteurs d’activités », a expliqué Mme Lékoundzou.

« Nous allons, au cours de cette foire, faire des exposés sur les métiers de la mode pour permettre au public de venir poser des questions sur ces métiers. En Afrique, la mode est un secteur sur lequel les africains peuvent compter », a poursuivi la promotrice de la foire prévue sur deux jours.

Outre les exposés sur les métiers de la mode, le public pourra visiter des expositions, suivre des ateliers de formation ou encore participer aux concours sur l’entreprenariat et assister aux défilés de mode.