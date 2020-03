Brazzaville et Dakar signent un accord de partage d’expériences agricoles

Le Congo et le Sénégal ont signé un accord d’une durée de trois ans pour impulser le développement du secteur agricole à travers un partage d’expériences, de compétences et de savoir-faire entre les deux pays, annonce jeudi un communiqué du ministère congolais de l’Agriculture et de la Pêche.Il souligne que cet accord de coopération a été signé en marge du Salon international de l’agriculture (SIA, 22 février-1er mars 2020) de Paris par le ministre congolais de l’Agriculture et de la Pêche, Henri Djombo et son homologue du Sénégal chargé de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé.

« Avec le Congo, nous avons les mêmes réalités et la même culture de l’agriculture, malgré des milliers de kilomètres qui nous séparent. Nous devons donc mutualiser nos forces et échanger nos expériences respectives pour booster notre agriculture », a déclaré le ministre sénégalais, Moussa Baldé cité par le communiqué.

Pour le Congolais, Henri Djombo, « les deux pays sont (à travers cet accord) en train de prendre les dispositions pratiques, techniques et technologiques pour une meilleure organisation professionnelle du secteur agricole. Le Congo compte beaucoup sur le Sénégal ».

S’exprimant à son tour sur le bien-fondé de cet accord, Jean Charles Faye, Directeur exécutif du Fonds national de développement sylvo-pastoral (FNDASP) du Sénégal, a expliqué que « cet accord va surtout permettre un échange d’expériences, de savoir-faire, de services entre les institutions des deux pays, les organisations professionnelles agricoles, les agences et mécanismes de financement ».

« Ce sera un vrai outil d’accompagnement des producteurs congolais et sénégalais dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche », a-t-il renchéri.

Il a souligné que d’une durée de trois ans (2020-2022), cet accord permettra également de relever le niveau de productivité et de revenus des producteurs des deux pays en vue d’assurer la souveraineté alimentaire qui est une priorité pour le Congo.

Il est prévu, dans un proche avenir, une visite du ministre sénégalais Moussa Baldé à Brazzaville pour s’imprégner des réalités agricoles du Congo qui est un pays qui renferme d’énormes potentialités forestières.