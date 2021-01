Boun Khatab Sylla et Diary Sow se partagent la Une des quotidiens sénégalais

La sortie du directeur général de la société de transport public « Dakar Dem Dikk », Boun Khatab Sylla, dénonçant la gestion de son prédécesseur, Me Moussa Diop, et la disparition depuis lundi de Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2018 sont les principaux sujets abordés par les journaux parvenus ce samedi à APA.« Oumar Boun Khatab Sylla charge Me Moussa Diop », informe Sud Quotidien avant de donner la parole au nouveau directeur général de « Dakar Dem Dikk » qui déclare : « j’ai hérité d’un service avec des pertes cumulées de 30,6 milliards FCfa ».

Dans Les Echos, le Boun Khatab Diop fait cette autre révélation : « Me Moussa Diop a quitté Dakar Dem Dikk avec une indemnité de 120 millions de FCfa . Il avoue même avoir payé la première tranche à 30 millions FCfa. Cela fait dire à WalfQuotidien que « la nouvelle direction de Dakar Dem Dikk fonce sur Me Moussa Diop ».

A travers cette sortie, Vox Populi voit « une opération destruction contre Me Moussa Diop ». Dans les colonnes du journal, on découvre que les deux plus grands restaurants de Dakar Dem Dikk étaient gérés par les épouses de Me Moussa Diop et qu’il y avait 200 agents fictifs à Dakar Dem Dikk.

L’Observateur enfonce le clou : « plus de 200 agents fictifs, des milliards de FCfa de pertes cumulées à Dakar Dem Dikk ». « Le nouveau Dg dresse un tableau sombre » à Dakar Dem Dikk, conclut Le Soleil.

La disparition sans nouvelle de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 inquiètent les quotidiens sénégalais parus ce samedi. L’Observateur fait le point sur l’enquête et parle « des directives du chef de l’Etat Macky Sall » avant de raconter, dans les détails, « la réunion du Sgee avec l’administration du lycée Louis-Le-Grand et les élèves sénégalais ».

Le journal qui recueille les témoignages d’un ancien prof de Diary et de ses camarades de «les élites sénégalaises» revient sur le dernier entretien de Diary Sow où elle dit « qu’elle se sent habitée par l’esprit de plusieurs personnages ».

Cette interminable attente des Sénégalais est également à la Une de Libération qui informe que « c’est le mystère total concernant Diary Sow ». Dans les colonnes du quotidien, Amadou François Gaye, directeur général en charge des Sénégalais de l’extérieur, déclare : « Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle…» Le journal réfute l’idée selon laquelle, sa meilleure amie aurait disparu. La publication s’est ensuite rendue à Malicounda où « sa famille est sous le choc ».

A en croire Tribune, sans nouvelles depuis des jours, la famille de Diary Sow « s’en remet à Dieu ». Et puis, Sud Quotidien se met aussi à la recherche de Diary Sow pour noter que « les autorités françaises et sénégalaises suivent l’affaire de très près ».

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien s’intéresse à cette piqûre de rappel de l’OMS qui demande aux Etats « d’arrêter de signer des accords bilatéraux avec les firmes et de soutenir Covax ». Le Soleil éclaire sur la grippe aviaire qui a fait son apparition dans le pays et signale que « 42 000 sujets et 2723 œufs de consommation (ont été) détruits ».