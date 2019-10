Botswana : Pourquoi Khama ne souhaite pas la victoire de son successeur

L’ancien président du Botswana, Ian Khama, a appelé dimanche soir les Botswanais à ne pas voter pour le Parti démocrate du Botswana (BDP), au pouvoir, déclarant que si son ancien parti remportait les élections du 23 octobre, lui et d’autres dirigeants seraient jetés en prison.Au début de l’année, le très influent ancien président a quitté le parti que son père, également ancien président, Sir Seretse Khama, avait fondé dans les années 1960, invoquant des divergences de vues sur des problèmes de gouvernance avec son successeur, le président choisi, Mokgweetsi Masisi.

Ce dernier a depuis révélé qu’il avait refusé lorsque son prédécesseur lui avait demandé de rester président du BDP et principal animateur du parti lors des élections générales de 2019, après son départ en avril de l’année dernière.

Suite à ce désaccord et à d’autres problèmes de gouvernance, tels que le limogeage du responsable influent du renseignement, Isaac Kgosi, et le renversement de certaines politiques de Khama, tels que la levée de l’interdiction de chasser et la réduction de la taxe sur l’alcool, l’ancien président et son jeune frère, paru ailleurs ancien ministre Tshekedi Khama a depuis changé de camp et se bat maintenant dans le camp opposé.

Khama, parrain de la branche du BDP appelée Front patriotique du Botswana, a présenté dimanche dernier Tshekedi comme candidat parlementaire à la circonscription de Serowe, leur village d’origine.

« Ce n’est pas le BDP que nous connaissions auparavant. Si vous votez BDP, ils vont nous emprisonner, alors n’essayez même pas de voter pour lui », a déclaré Khama en apportant son soutien à la coalition de l’opposition, dénommée Umbrella for Democratic Change, dirigé par l’avocat Duma Boko.

Khama, un critique acharné de l’opposition durant son règne, a déclaré : « Le 24 octobre, nous célébrerons l’ascension de Duma Boko à la présidence du Botswana ».

Khama, qui est également le chef suprême de l’une des tribus les plus influentes du pays, les Bagammangwato a expliqué à de nombreux électeurs potentiels que le BDP, fondé par son père et qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1966, se mourait.

« Le parti du père fondateur de la république n’est plus. Il est mort », a déclaré Khama en exhortant les électeurs à voter là où le BDP n’a pas présenté de candidats.

Serowe et les villages environnants situés dans le district central du Botswana, où Khama est un personnage influent, devraient être le facteur décisif des élections générales de cette année, car c’est endroit reste le fief historique du BDP.