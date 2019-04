Botswana : le président Masisi « horrifié » par le niveau élevé de la corruption

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi a exprimé sa préoccupation face à ce qu’il a qualifié d’ « épouvantable et horrible niveau de corruption » dans son pays, a appris APA jeudi.Lors d’un point de presse, M. Masisi a déclaré que les révélations de pillage inimaginable de fonds publics continuent d’affluer dans son bureau.

« Il y a trop de dépenses très frustrantes et inexplicables, de fuites et d’escalades de coûts qui ne peuvent être ignorées », a-t-il déploré, se disant beaucoup plus résolu à éliminer la corruption et à faire en sorte que les coupables soient traduits en justice.

« La corruption développe un système qui lui est propre, échappant à la détection, mais nous ne nous lasserons pas de traquer ses auteurs », a-t-il assuré.