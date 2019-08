Botswana: des sacs à dos solaire au service de l’excellence scolaire

Au Botswana, deux organisations sont venues au secours de milliers d’enfants originaires des zones à faible densité démographique, parcourant presque tous les jours de longues distances pour se rendre à l’école mais ne pouvant pas étudier la nuit à cause de l’absence d’électricité dans leurs foyers ruraux.Le fait que l’approvisionnement en électricité du Botswana soit plombé par la demande croissante en énergie ne résout pas ce problème. Les grands déficits en matière d’électricité sont comblés en effet par les importations.

Face à cette situation, la Fondation Botswana de la First National Bank (FNB) et la Botswana Power Corporation (BPC) ont lancé un programme dans le cadre duquel elles fournissent des sacs à dos solaires et des fournitures scolaires à plusieurs villages et villes dans le but de rendre l’éducation plus accessible et d’enrôler plus d’enfants.

Les deux organisations, en collaboration avec le ministère des Gouvernements locaux et du Développement rural, envisagent de lancer cette semaine l’initiative à l’école primaire de Ramonaka, dans le district de Kgatleng (sud du pays).

Selon la porte-parole du ministère, Nonofo Zwinila, ce lancement fait suite à des lancements récents dans d’autres villages et villes du Botswana.

Le dernier lancement, qui sera effectué par le ministre adjoint des Gouvernements locaux et du Développement rural, Botlogile Tshireletso, aura lieu le 7 août.

« L’objectif principal de cette initiative est de doter les enfants des écoles primaires de zones reculées de sacs à dos solaires afin de soutenir leur apprentissage à la maison », a déclaré Zwinila.

Elle ajoute : « Les élèves des classes supérieures (classes 4-7) dans les écoles sélectionnées recevront un sac à dos solaire équipé d’une lampe, tandis que ceux des classes inférieures (réception selon la norme 3) recevront des fournitures scolaires. Ce don sera ensuite étendu à d’autres districts du pays ».

Les sacs à dos solaires sont fabriqués de manière à ce que les élèves puissent porter confortablement leurs livres à l’école, tandis que le panneau fixé au sac se charge au soleil pendant la journée de sorte que l’ampoule encastrée dans le sac produise suffisamment de lumière pour permettre aux élèves de bien étudier chez eux pendant la nuit.

La FNB Botswana et la BPC ont déclaré s’être engagées conjointement dans une approche unique pour soutenir le développement et la croissance des enfants du primaire pour améliorer leurs performances scolaires.

C’est dans ce contexte que les deux entités ont jugé utile de collaborer pour atteindre un objectif commun, à savoir procurer l’énergie solaire à ceux qui ont besoin de lumière pour se cultiver.

Les partenaires veilleront ainsi à ce que le suivi des performances académiques des étudiants bénéficiaires soit assuré, afin de mesurer l’impact du sac à dos solaire sur l’autonomisation des citoyens.

Kelebogile Disang, le responsable de la FNB au Botswana, a déclaré que la banque était d’avis que l’accès aux sacs solaires contribuerait à améliorer les performances des élèves, car ils seraient en mesure de lire la nuit sans être gênés par le manque de sources de lumière à la maison.

Kesejwang Setlabosha, le responsable de BPC, a pour sa part estimé que cette initiative visait à aider les élèves bénéficiant d’un éclairage de base pour leurs études, dans le but d’améliorer leurs performances académiques.

« C’est également une poursuite de nos efforts pour améliorer la vie des jeunes et une contribution au secteur de l’éducation, vous le savez peut-être, en plus de ces sacs », a-t-elle conclu.