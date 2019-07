Botswana : des innovations agricoles pour atténuer le changement climatique

Le Botswana a annoncé, mercredi, son intention d’adopter une agriculture respectueuse du climat comme nouvelle méthode pour aider ce pays d’Afrique australe à atteindre la sécurité alimentaire et atténuer les effets du changement climatique, a appris APA mercredi.Pour ce faire, le Botswana a lancé un projet baptisé « Climate Smart Agriculture » qui est parrainé par le ministère du Développement agricole et de la Sécurité alimentaire et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Programme des petites subventions (SGP).

Dans le cadre de ce projet, le Botswana organisera des ateliers dans tout le pays afin de convaincre les agriculteurs d’adopter une agriculture respectueuse du climat.

La porte-parole du ministère du Développement agricole et de la Sécurité alimentaire, Rebecca Fatima Keeme a déclaré qu’il faut adopter la nouvelle méthode d’agriculture pour atténuer les effets de l’agriculture.

Elle a déclaré que les agriculteurs abandonneront progressivement les systèmes agricoles conventionnels car, ils doivent d’abord apprendre la nouvelle méthode. Ainsi, commenceront-ils par de petites parcelles expérimentales, en les séparant les unes des autres.

La méthode « Climate Smart Agriculture » est appliquée par le travail de conservation du sol, le travail réduit ou minimum du sol.

Le Botswana a l’intention de convaincre les agriculteurs d’envisager de changer leurs méthodes de culture, ce qui a été facilité par le fait qu’ils soient très conscients des impacts du changement climatique dans leurs localités.