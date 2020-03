Borkou : un accord de paix signé entre les communautés en conflit

La signature de procès-verbaux de réconciliation de ces communautés, a eu lieu en présence du Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah.

Fin de conflit entre les deux communautés sœurs du département d’Emi Koussi et du Borkou. Depuis plus d’un an, des conflits intercommunautaires opposent les populations de ce département.

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, et le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, ont présidé dimanche 15 mars à Faya, dans la province de Borkou, la signature de procès-verbaux de réconciliation entre lesdites communautés.

Plusieurs autres responsables militaires et administratifs ont pris part à la rencontre. Il faut dire que, cette réconciliation fait suite à la dernière visite du chef de l’Etat dans la localité. Idriss Deby a instruit un retour à la paix sociale entre les deux communautés sœurs.

Les accords de réconciliation mettent fin à des différends qui avaient engendré des morts d’hommes.

« Sans la paix, toute action visant à amplifier le Borkou sera promis à l’échec. Il est du devoir de chacun ici présent de s’impliquer personnellement pour que cette réconciliation entre les deux communautés liées par le sang et par l’histoire ne soit pas seulement perçue comme une simple action mais plutôt que cela se traduise par un comportement », a déclaré le général de corps d’armée Mahamat Abali Salah.

« Ne pensez pas comme si le découpage administratif devait vous diviser. Au delà de tous ses préjugés, vos liens resteront », a ajouté le ministre.

Le ministre en charge de la défense nationale a appelé la population à la plus grande vigilance pour mieux pacifier les frontières contre les bandes organisées qui « guettent la moindre occasion pour se faire écouter. »