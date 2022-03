Bolloré participe à la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique

Après deux ans de pandémie de Covid-19, Bolloré Transport & Logistics sera de retour au Parc des Expositions de Villepinte (France) à l’occasion de la Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique (SITL).Du 5 au 8 avril 2022, l’entreprise se réjouit de retrouver ses clients et partenaires pour leur présenter ses expertises ainsi que ses dernières innovations en matière de logistique.

« REcycle » – Bolloré Logistics

Engagé à réduire de 30 % d’ici 2030 ses émissions de CO2 du scope 3, liées à l’exécution de ses services de transport1, Bolloré Logistics présentera sa nouvelle offre de services « REcycle ». Cette solution digitalisée permet aux clients de gérer leurs consommables afin de favoriser leur réutilisation et ainsi réduire les déchets.

« Green Terminal » – Bolloré Ports

Bolloré Ports viendra de son côté partager avec tous les acteurs de l’écosystème portuaire son processus de labellisation « Green Terminal ». Validée par Bureau Veritas, cette démarche permet d’améliorer en continu la performance environnementale des concessions portuaires grâce à des mesures efficaces pour réduire l’empreinte carbone liée aux activités.

« Carburants alternatifs » – Bolloré Energy

Acteur majeur de la logistique et de la distribution de produits pétroliers en France et en Europe, Bolloré Energy exposera les avantages sur le plan environnemental de deux nouveaux carburants alternatifs. Le KOOLZA 100 est un biodiesel produit à partir de colza cultivé et transformé en France et IZIPURE, un HVO créé à partir d’huiles de cuisson usagées. Deux produits innovants qui participent à la décarbonation du transport routier.