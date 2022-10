Bolloré Logistics se déploie dans le high-tech et les télécoms

Avec une croissance mondiale à deux chiffres, le secteur des hautes technologies et des télécommunications nécessite une logistique fine et agile. Depuis de nombreuses années, Bolloré Logistics a acquis une expertise robuste dans la conception de supply chain adaptées et compte déjà dans son portefeuille les plus grands acteurs du marché.Afin de donner une dimension supplémentaire à ce vertical porteur, Bolloré Logistics a nommé Kris Jacobs, Global VP High-Tech & Telecom. Basé à Singapour, Kris Jacobs était jusqu’à présent en charge des comptes globaux industriels de la région ASPAC. Il aura désormais pour mission de conduire le développement global de Bolloré Logistics sur le vertical High-Tech & Telecom.

Ce professionnel du transport et de la logistique connait bien l’entreprise dans laquelle il évolue depuis 8 ans. Sa stratégie est « customer centric » et son approche vise à traduire les problématiques des clients en solutions logistiques sur mesures.

« Kris a toute ma confiance et je compte sur lui pour assurer le développement de cette activité et séduire de nouveaux clients. C’est un très grand professionnel et sa connaissance de l’entreprise va lui permettre de développer les synergies opérationnelles, humaines et commerciales au sein de notre réseau mondial » explique Olivier Boccara, Executive VP Sales and Marketing de Bolloré Logistics.

La supply chain du secteur des hautes technologies et des télécoms est particulièrement sensible. Elle doit agréger des approvisionnements de fournisseurs partout sur la planète et en particulier dans les pays émergents. L’objectif est donc de concevoir des processus logistiques qui permettent de réduire les coûts, tout en assurant la continuité de la production, dans une logique de livraison juste à temps et de fabrication à la demande.

« Je me réjouis de cette prise de fonction. J’ai à mes côtés une équipe formidable avec laquelle nous allons rapidement identifier de nouvelles cibles et des objectifs. Et ensemble tracer la feuille de route pour placer Bolloré Logistics comme un acteur incontournable de la logistique dans ce secteur. » conclut Kris Jacobs.

