Blé Goudé veut accompagner la réconciliation en Côte d’Ivoire

L’ex-leader des « Jeunes patriotes » a fait observer une minute de silence pour les morts de la crise post-électorale de 2010-2011, lors d’un rassemblement à la Place CP1 de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan.« Je suis venu, mon rôle n’est pas de vous révolter, parce que ce pays a été blessé, ce peuple a été traumatisé, le peuple que vous êtes, vous avez besoin d’un discours qui vous rassure », a déclaré Blé Goudé, devant des milliers de personnes à la Place CP1 de Yopougon.

L’ex-leader des « Jeunes patriotes » estime qu’il y a eu la guerre en Côte d’Ivoire, entre décembre 2010 et mi-avril 2011, et les Ivoiriens ont souffert. Il a rappelé avoir été « transféré en prison (à la Haye) et son devoir est d’accompagner le processus de paix », et ce pour que les populations n’aient pas la peur au cœur.

« Vous allez m’accompagner dans ce processus de paix dont notre pays a besoin. Ce pays, c’est notre pays, on ne doit pas le détruire », a-t-il insisté, ajoutant qu’il n’est « pas de passage » en Côte d’Ivoire et qu’il aura le temps de parler aux Ivoiriens.

Venue soutenir Charles Blé Goudé, l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, a dit être « très heureuse » de son retour au pays, faisant remarquer que « Dieu fait toute chose bonne en son temps, et personne ne pouvait empêcher » ce moment.

Pour elle, « sa part, ça ne sera pas dans les palabres, ça ne sera pas dans les revendications inutiles. Tous ceux qui ont peur n’ont qu’à se calmer » car « nous avons une Nation à bâtir, un peuple à bâtir et des intelligences à transformer ».

L’ex-Première dame, Simone Gbagbo, l’a accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Abidjan, dans l’après-midi et rejoint au lieu du rassemblement à la Place CP1 de Yopougon, où Blé Goudé s’est adressé à ses partisans en dépit de la pluie.

Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan, était également aux côtés de Charles Blé Goudé. Parmi les partis politiques venus le soutenir, figure une délégation du parti de Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI).

Au terme de six ans de procès, MM. Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été acquittés en première instance par la CPI, le 15 janvier 2019. L’acquittement définitif des co-accusés sera prononcé le 31 mars 2021, mais l’ex-leader des « Jeunes patriotes » restera encore quelque temps à La Haye.

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep, opposition), Charles Blé Goudé, regagne son pays après avoir reçu son passeport, le 30 mai 2022 à l’ambassade de la Côte d’Ivoire en Hollande. Le 30 septembre 2022, les autorités ivoiriennes lui notifient par écrit via le greffier de la CPI qu’il peut rentrer dans son pays.