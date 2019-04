BGFIBank affiche un total bilan de 3 1137 milliards f cfa en 2018

Le groupe bancaire international gabonais BGFIBank affirme avoir affiché une croissance rentable avec un total bilan de 3 137 milliards de FCFA en 2018, soit une augmentation de 5%, informe un communiqué de l’institution bancaire reçu lundi à APA.Selon le communiqué qui rapporte la session du conseil d’administration tenu le 10 avril dernier, le Groupe BGFIBank a poursuivi ses efforts de renforcement des fonds propres avec une situation nette de 375 milliards FCFA en augmentation de 7% par rapport à l’année dernière.

L’activité du Groupe BGFIBank s’est caractérisée par une hausse des dépôts de la clientèle de 5% pour s’établir à 2 170 milliards FCFA, d’une part, et par un accroissement des crédits à la clientèle de 4% pour s’élever à 2 123 milliards de FCFA par rapport à l’exercice précédent, d’autre part.

Par ce niveau d’activités, le Groupe BGFIBank confirme son statut d’acteur majeur au service du financement des économies africaines, poursuit le communiqué.

En matière d’exploitation, le Groupe BGFIBank affiche un Produit net bancaire de 205 milliards de FCFA, stable par rapport à l’exercice 2017.

Grâce à sa bonne maîtrise des frais généraux ainsi que de son coût du risque, le Groupe BGFIBank a clôturé l’année 2018 avec un résultat net 30,5 milliards de FCFA en progression de 6% par rapport à l’exercice précédent.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende brut par action de 5 500 FCFA représentant un montant global 8, 654 milliards de FCFA.

La valeur mathématique de l’action continue de croître pour s’établir à 196 300 FCFA, après distribution, pour une valeur nominale par action de 90 000 de FCFA.

Le Conseil d’Administration a, par ailleurs, décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants afin de renforcer la gouvernance de BGFI Holding Corporation, d’une part, et de se conformer aux exigences règlementaires de Bâle II et Bâle III, d’autre part. Ainsi le Conseil d’Administration sera composé de 10 administrateurs, dont 6 indépendants, 3 non exécutifs et 1 exécutif.

Tout ce qui précède confirme bien la solidité financière et la résilience du Groupe BGFIBank qui a su s’adapter aux contextes économiques contrastés et aux exigences des nouveaux paquets règlementaires, conclu le communiqué.