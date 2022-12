Bénin Terminal finance six associations sportives

L’objectif recherché est de favoriser l’émergence de jeunes athlètes béninois dans diverses disciplines sportives.Bénin Terminal, filiale de Bolloré Ports, a signé en septembre 2022, un accord de financement avec six (06) associations et fédérations sportives béninoises. D’un montant total de 25.000.000 FCFA, ces financements serviront exclusivement à la mise en œuvre des projets et initiatives des clubs sportifs professionnels sur l’exercice en cours. L’objectif recherché étant de favoriser l’émergence de jeunes athlètes béninois talentueux dans diverses disciplines sportives phares en accord avec la vision du gouvernement.

Après une série de rencontres et d’auditions réalisées entre avril et juin 2022, la société a finalement retenu deux (02) fédérations nationales à savoir FBT (Fédération Béninoise de Tennis), FBBB (Fédération Béninoise de Basket-ball), et quatre (04) associations sportives professionnelles : Djeffa FC, ASPAL BASKET BALL, Alafia Sports et Management et Galaxie-jeunesse.

Plusieurs projets ont déjà été initiés. À titre d’exemple, la Fédération Béninoise de Basket-ball en coordination avec l’association Galaxie-Jeunesse, et en partenariat avec le Collège Catholique Père Aupiais (CCPA) de Cotonou, ont entrepris la rénovation des terrains de basketball dudit collège.

Le développement du sport féminin a particulièrement retenu l’attention de Bénin Terminal, qui a procédé à la remise de certificats de formation ainsi que de ballons de basketball à 4 entraîneuses parmi les 36 intervenants dans le cadre du programme FSPI de l’ambassade de France et du Ministère des Sports béninois.

« Bénin Terminal, acteur majeur de la manutention portuaire, soutient la directive du gouvernement béninois pour la promotion du sport, sa professionnalisation avec à la clef, l’émergence de talents sportifs qui feront la fierté du Bénin dans les grands rendez-vous universels. Nous continuerons de soutenir la jeunesse béninoise dans le milieu sportif en élargissant dès l’année prochaine nos actions à d’autres disciplines comme l’athlétisme et le volleyball. », a confié Venance GNIGLA, Président Exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin.

