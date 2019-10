Bénin : Talon plaide pour un traitement diligent des conclusions du Dialogue politique

Le président de la République Patrice Talon a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale, aux présidents des Commissions permanentes et aux présidents des groupes parlementaires de diligenter l’examen des conclusions du Dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 octobre dernier à Cotonou.Le chef de l’Etat, échangeant hier jeudi avec l’Assemblée nationale, a rappelé les recommandations consensuelles formulées par les partis politiques. Celles-ci portent sur la relecture de la Charte des partis politiques et du Code électoral, l’institution des élections générales, une meilleure représentation du peuple par les femmes, l’actualisation et la mise en œuvre effective de la loi portant statut de l’opposition et la prise de mesures d’apaisement politique.

De leur côté, les députés ont pris acte des conclusions et des recommandations du Dialogue politique. En outre, les parlementaires « ont salué l’initiative, félicité les acteurs et rassuré le président de la République ainsi que le peuple béninois (car) les diligences nécessaires seront entreprises pour la prise en compte desdites recommandations ».

Pour ce faire, un Comité d’experts, composé de neuf membres dont le facilitateur du Dialogue politique et ses rapporteurs, trois personnalités désignées par le Bureau de l’Assemblée nationale et deux désignées par le président de la République, sera mis sur pied.

La mission du Comité d’experts est la formulation technique des recommandations du Dialogue politique.