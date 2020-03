Bénin : Raccordement gratuit à l’eau potable pour les Pme et Pmi

Les Petites et moyennes entreprises (Pme) ou Petites et moyennes industries (Pmi) béninoises, qui sont à jour vis-à-vis des impôts et qui sont propriétaires de leur site, peuvent bénéficier d’un raccordement gratuit à l’eau selon un communiqué de la Direction Générale de la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) dont APA a pu obtenir copie.« Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires et pour accompagner le gouvernement dans la promotion des nouveaux investissements, la Soneb offre des facilités d’accès à l’eau potable aux petites et moyennes entreprises ou industries en rendant gratuit sur toute l’étendue du territoire national, leur raccordement initial au réseau d’eau de la Soneb ».

L’opération qui coûtait 110 000 francs cfa est désormais gratuite et participe des réformes engagées par le gouvernement béninois au profit du secteur privé afin non seulement de faciliter la vie aux investisseurs mais aussi pour favoriser l’amélioration de la notation pays dans le rapport Doing business.

Ainsi, les réformes engagées dans le secteur se résument en trois points, dont la simplification de la demande désormais possible sur le site Internet de la société, www.soneb.bj, à travers un formulaire de demande automatique ; la réduction du délai d’intervention selon un délai maximal de six jours et la gratuité du branchement.